Vaarhelm verplicht en geluidsoverlastcontrole op het zangfietspad: het is 1 april

In Leiden, wordt met ingang van het nieuwe vaarseizoen een proef gehouden met de vaarhelm met licht voor alle schippers van zonsondergang tot zonsopgang. De maatregel moet ongelukken voorkomen.



Mood detection aan de pomp | Foto: Shell

Is er eindelijk een fietspad waar je ongegeneerd mag zingen, het zangfietspad in Zoetermeer. Gaat de wijkagent controleren op geluidsoverlast. Er zijn namelijk meldingen binnengekomen dat fietsers dusdanig hard zingen, 'dat de broedende vogels er last van hebben en dreigen hun nest te verlaten.'Twee Shell stations in Reeuwijk en Den Hoorn krijgen een wereldprimeur: Mood Detection aan de pomp. Met speciale software kan het humeur gedetecteerd worden. Binnen wordt er koffie gezet door een barsta die bij dit humeur past. Dus zwarte koffie voor de zwartgalligen onder ons.Geen zin om naar de bibliotheek te gaan, geen nood. Bij de bibliotheek Westland gaan ze je boeken voortaan per drone bezorgen. Makkelijk!De chocolade-burger moet iedereen verleiden om naar de Burgerking aan het Spui in Den Haag te komen. Lekker in plaats van een paaseitje bij je ontbijt.Comedian Jochem Myjer gaat een keuzevak geven aan de Universiteit Leiden. In het vak 'Geen paniek - Stressvrij door je studententijd' helpt Myjer studenten hun drukke bestaan relativeren.En de cabaretier belooft langzaam te praten'.