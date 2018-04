Deel dit artikel:











Drukke nacht voor politie Gouda Politieauto | Foto: John van der Tol

GOUDA - In Gouda moest de politie zaterdagavond regelmatig in actie komen. Een man die zich in een kroeg op de Markt vervelend gedroeg, bleef hier op straat tegen agenten mee doorgaan. De man was dronken en mocht zijn roes op het politiebureau uitslapen, aldus de politie op Twitter.

Rond middernacht werden twee mannen aangehouden voor diefstal met geweld. Ze hadden de buit ook bij zich. En een bestuurder viel door de mand omdat veel te had door Gouda reed. Tijdens controle bleek dat hij teveel had gedronken. Hij krijgt een boete en een cursus.