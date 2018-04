Deel dit artikel:











Badmintonner Mark Caljouw bereikt eindstrijd Orléans Badmintonner Mark Caljouw in actie (foto: Orange Pictures)

RIJSWIJK - Badmintonner Mark Caljouw heeft opnieuw de finale bereikt op de Orléans Masters. Na zijn stunt in de kwartfinales tegen de sterke Deen Jan Ø. Jørgensen was de Nederlands kampioen in de halve finales ook te sterk voor Sameer Verma. Caljouw versloeg de als eerste geplaatste Indiër in drie games: 18-21 21-13 21-12.

Caljouw won het toernooi in het Franse Orléans vorig jaar. Vrijdag stuntte hij met winst op Jørgensen, een speler die een jaar geleden nog tot de top vijf van de wereld behoorde maar door een blessure plaatsen had moeten prijsgeven. Tegen Verma, de nummer 37 van de wereld, haalde Caljouw na een moeizaam begin opnieuw een hoog niveau. Caljouw, die twee plaatsen lager staat dat Verma, speelt in de finale tegen Rasmus Gemke. De als derde geplaatste Deen wist met veel moeite te winnen van de Fransman Lucas Claerbout: 15-21 21-17 22-20.