Westlandse bloemenpracht siert Paasmis Bloemen voor de Paus | Foto: Jaap Smit Bloemen voor de Paus | Foto: Jaap Smit Bloemen voor de Paus | Foto: Jaap Smit

WESTLAND - Het Sint-Pietersplein in Rome is weer extra opgesierd met prachtige bloemen uit het Westland. Jaap Smit, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, heeft zaterdag nog geholpen met het leggen van de bloemen. Hij deed dit samen met minister van Jusitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Om 12.00 uur begint in Vaticaanstad de traditionele paasmis waarbij Paus Fransiscus Nederland zal bedankten voor de bloemen. Het zijn dit jaar twintigduizend tulpen in de kleuren geel, wit, rood en oranje, blauwe en witte hyacinten, zevenduizend gele narcissen, tweeduizend blauwe druifjes en negenduizend gele en groene orchideeën. De bloemen gingen dinsdagochtend op transport. Aan de jaarlijkse reis naar Vaticaanstad gaan maanden van voorbereiding vooraf. Direct na Pasen worden al de nieuwe plannen voor de volgende editie bedacht. Nadat de definitieve plannen klaar zijn, worden die besproken met het Vaticaan.