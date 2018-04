Derde divisie: Westlandia en HBS boeken knappe uitzeges

REGIO - Net als competitiegenoot Quick (3-1 winst op JVC Cuijk) hebben Westlandia en HBS uitstekende zaken gedaan in de derde divisie zondag. Op bezoek bij Blauw Geel '38 boekte Westlandia een 4-1 zege en HBS legde HSC '21 met 3-1 over de knie.

Ruben Schaken was belangrijk voor HBS. De oud-international en voormalig speler van ADO Den Haag zette de Hagenaars voor rust op een 2-0 voorsprong. HSC '21 leek na een uur spelen terug in de wedstrijd te komen, maar vlak na de aansluitingstreffer tekende Bram Ros voor de 3-1. Het betekende een belangrijke overwinning in strijd om lijfsbehoud in de derde divisie.

Westlandia had het niet moeilijk met Blauw Geel '38. De Naaldwijkers kenden met twee vroege goals van Jedsel Markes en Jeroen Spruijt een bliksemstart. Diezelfde Markes en Spruijt zorgden er vlak na de rust met twee treffers voor dat de wedstrijd na vijftig minuten eigenlijk al gespeeld was.



Moeilijk te passeren

Blauw Geel '38 kreeg in de tweede helft nog wel wat kansen op goals, maar doelman Edgar Leerdam bleek moeilijk te passeren. Vlak voor tijd lukte het de thuisploeg wel de eer te redden: 1-4.

Scoreverloop HSC '21 - HBS 1-3 (0-2): 0-1 Schaken (strafschop), 0-2 Schaken, 1-2 Ter Hogt, 1-3 Ros

Scoreverloop Blauw Geel '38 - Westlandia 1-4 (0-2): 0-1 Markes, 0-2 Spruijt, 0-3 Markes, 0-4 Markes, 1-4 Mols

