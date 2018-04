Deel dit artikel:











Veel politie bij vechtpartij studentenhuis Leiden

LEIDEN - Veel politie op de been zondagmorgen in de Verbeekstraat in Leiden. Daar was een melding van een vechtpartij bij een studentenhuis. De straat werd ook afgezet met lint.

Een man van 26 uit Leiden raakte gewond en een 23-jarige vrouw uit Katwijk is aangehouden, laat een politiewoordvoerder in een reactie weten. Vermoedelijk waren er ook nog anderen bij betrokken. Wat de aanleiding voor de ruzie was, wordt onderzocht.