Duur puntverlies ZZ Leiden in strijd om tweede plaats ZZ Leiden-speler Carrington Love heeft de bal tegen New Heroes (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - In de strijd om de tweede plaats in de Dutch Basketball League heeft ZZ Leiden duur puntverlies geleden. De basketbalploeg van coach Paul Vervaeck moest zaterdag in Den Bosch met 86-78 buigen voor New Heroes.

Domper voor ZZ Leiden was de relatief vroege uitval van Jessey Voorn, die na een schot verkeerd op zijn benen terecht kwam en daarmee een enkelblessure opliep. Het zorgde bij Leiden niet voor paniek. De start van de Leidenaren was nog goed, maar in de derde en laatste kwart slaagde New Heroes erin gaatjes te slaan en Leiden achter zich te laten. ZZ Leiden is door de verliespartij naar de vierde plaats gezakt. New Heroes staat nu tweede op de ranglijst. LEES OOK: Basketbalbeker prooi voor Katwijkse Grasshoppers