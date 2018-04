Op de eerste rang bij paasmis paus: 'Heel bijzonder om mee te maken'

DEN HAAG - 'Alles werkte mee, het was een schitterende dag. Zaterdag goot het nog in Rome, er was zelfs onweer. Dat maakte de stralende paasmis die we vanochtend hadden extra bijzonder', vertelt Jaap Smit, de Commissaris van de Koning (CvdK) in Zuid-Holland. Smit was bij de viering in Vaticaanstad.

Hij verwelkomde een dag eerder de kwekers uit Westland die ieder jaar zorgen voor het prachtig aangeklede Sint-Pietersplein. Ook hielp hij een handje met het leggen van de bloemen. Voor Smit, die van huis uit protestants theoloog is, was het de eerste keer dat hij de viering in Rome meemaakte.

'Als je daar dan zit met mensen uit de hele wereld en ook beseft dat thuis ook nog miljoenen mensen dit feest meemaken, dat is wel heel bijzonder. Je voelt je dan onderdeel van een wereldkerk'. Smit had een prachtige plek, hij zat behoorlijk vooraan op het plein met uitzicht op Paus Fransiscus.



Paus ook ontmoet

De paus nam de tijd om de Nederlanders, in het Italiaans, te bedanken voor de bloemen. Daarna klonk een luid applaus over het hele Sint-Pietersplein. Na het uitspreken van Urbi et Orbi, de traditionele zegen voor de wereld door de paus, mocht Smit hem ook ontmoeten. 'We spraken Engels en ik heb hem even verteld wie ik was'. Behalve CvdK is Smit ook voorzitter van het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Daar hebben we ook even over gesproken, maar het was voornamelijk een privégesprek.'

Op de vraag op Smit de paus heeft uitgenodigd om de bloemen in Nederland in werkelijkheid te bewonderen, moet hij lachend bekennen dat hij dat niet heeft gedaan.

