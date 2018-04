Deel dit artikel:











United Vansen wil Chinese voetballers bij ADO: 'Werken we hard aan'

DEN HAAG - De grootaandeelhouder van ADO Den Haag, United Vansen, hoopt op korte termijn een Chinese voetballer te verwelkomen in Den Haag. 'We werken daar hard aan, samen met het management van ADO', zegt Felix Wu in gesprek met Omroep West.

'We proberen een jonge speler hier naartoe te halen om mee te laten trainen. Dat kan ook voor het tweede elftal', vervolgt Wu, die zaterdagavond aanwezig was bij ADO Den Haag - AZ (0-3). 'Het is voor ADO belangrijk om een Chinese voetballer te hebben. Ook al speelt hij in het tweede elftal, dat maakt niet uit. De Chinese media besteed heel veel aandacht aan Chinese voetballers die buiten Azië spelen. Dat zorgt ook voor meer fans en het maakt ADO voor Chinese commerciële bedrijven interessant.'

Jonge talenten 'Voor United Vansen is het interessant om het niveau van het voetbal in China met behulp van ADO te verhogen. Zeker voor de jonge Chinese talenten', aldus Wu. ADO Den Haag heeft de afgelopen maanden diverse Chinese voetballers op stage gehad. Recentelijk trainde er nog een Chinese voetballer mee met ADO onder 19 jaar. Bekijk hieronder het hele interview met Felix Wu, die onder meer vertelt over de ontmoeting met een delegatie supporters en de sportieve prestaties van ADO. LEES OOK: United Vansen: 'Als ADO Den Haag Europees voetbal haalt, gaan wij extra investeren'