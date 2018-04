'Het lijkt hier Bonaire wel': Flamingo's strijken neer in de Eendragtspolder

ZEVENHUIZEN - 'Ach, kijk nou', roept een vrouw enthousiast. 'Daar staan twee flamingo's.' Ze pakt haar mobiele telefoon en begint de bijzondere exemplaren te fotograferen. 'Dat heb ik hier nog nooit gezien. Ik dacht dat flamingo's alleen in tropische gebieden voorkwamen.' 'Het lijkt wel Bonaire, maar dan aan de Rotte', zegt een hardloopster die even stilstaat om dit bijzondere fenomeen te aanschouwen.

'Het is niet ongewoon dat er flamingo's voorkomen in Nederland', zegt vogelaar Sylvia van Straalen. Al vele jaren verblijft er in de winter een grote groep vogels in het voedselrijke water van het Grevelingenmeer. In de zomer kan je van deze roze vogels genieten in het Veluwemeer in de buurt van Nunspeet. Op dit moment zijn er meerdere exemplaren van hun vaste groep afgeweken, zo bevindt er zich ook een jong exemplaar in de buurt van Leidschendam.

Het meest noordelijk broedgebied voor flamingo's in Europa bevindt zich vlak over de Duitse grens bij het Zwillbroekerveen. Tussen maart en juli bevinden zich hier grote groepen flamingo's om hun eieren uit te broeden. In Nederland is de gewone flamingo de enige soort die van nature in het wild voorkomt. De overige soorten, de Chileense, Caribische en kleine flamingo zijn in praktijk meestal ontsnapt uit gevangenschap en hebben zich met de gewone flamingo vermengd. Het is niet duidelijk van welke soort de beide exemplaren in de Eendragtspolder zijn.



Vogelaars

Er komt een vogelaar met een enorme camera met een joekel van een telelens aan gelopen. Hij begint opgewonden in te zoomen. 'Shit', roept hij, en zegt erachteraan, 'daar is geen woord Spaans bij'. Hij draait zich om en zegt tegen Sylvia: 'Nou ik ben mooi in de maling genomen. Volgens mij zijn dit vogels van de Action. Ik vond ze er al zo verdacht stil staan.' 'Tja', zegt Sylvia lachend. 'Je weet toch wel wat voor dag het is vandaag: 1 april'.

