'Zero tolerance' voor dronken vrachtwagenchauffeurs: 'Het is onacceptabel'

ZOETERWOUDE-DORP - 'Het is natuurlijk vreselijk en onacceptabel. Alcohol is niet te combineren met het vak van chauffeur.' Quinten Snijders, woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is geschrokken van de ongelukken die dit weekend zijn veroorzaakt door vrachtwagenchauffeurs die met te veel alcohol op achter het stuur zijn gaan zitten. Nadat een dronken vrachtwagenchauffeur zaterdagochtend auto's van de politie en Rijkswaterstaat op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp had aangereden, was het diezelfde dag ook raak op de A67 bij Steensel in Noord-Brabant en op de A58 bij het Zeeuwse Rilland.

'Wat dit betreft gaat het om zero tolerance. Met alcohol op achter het stuur is ontslag op staande voet', is Snijders duidelijk. Bij vrachtwagenchauffeurs die op een parkeerplaats langs de A13 staan is het nieuws dat er dit weekend drie incidenten zijn geweest met dronken chauffeurs echter nog niet aangekomen. Op de parkeerplaats staan zo'n veertig vrachtwagens, bijna allemaal hebben ze een Oost-Europees nummerbord.

Een van de lege vrachtwagens wordt gebruikt als koffiecorner annex bierstube. Hoewel het pas 11.00 uur is, staan veel chauffeurs niet met koffie, maar met een halve liter bier in de hand. 'Luister', zegt een Bulgaar in gebrekkig Engels. 'Wij moeten heel hard werken en ik sta nu verplicht drie dagen stil, dan heb ik gewoon recht op alcohol. Ik drink niet als ik moet rijden. Als mijn baas dat zou merken, zou ik meteen worden ontslagen.' Een andere chauffeur valt hem bij: 'Ik vind het heel erg wat er gebeurd is, maar als we vrij zijn dan drinken we wat.'



'Dit weekend is het vreselijk misgegaan'

Snijders is niet blij met de uitspraken van de chauffeurs op de parkeerplaats. 'Dat is natuurlijk een fout beeld. Wij zijn daar niet blij mee. Alcohol en het verkeer gaan gewoon niet samen. Ook niet als je op een parkeerplaats staat.'

Toch gebeurt het regelmatig dat vrachtwagenchauffeurs drinken tijdens werktijd, maar Snijders denkt niet dat dit komt doordat er niet genoeg handhaving is. 'Wat ons betreft wordt er voldoende gecontroleerd. Bij de controles blijkt ook vaak dat het echt bij een zeer klein percentage fout gaat. Over het algemeen zit het met de chauffeurs goed, alleen dit weekend is het vreselijk misgegaan.'

