Met een bak vol chocoladerepen op de fiets naar Düsseldorf

DEN HAAG - Hij is de enige Nederlander die meedoet aan de Schokofahrt. Een tocht, zoals de naam al doet het vermoeden, waarbij chocolade per bakfiets van Amsterdam naar verschillende steden in Duitsland wordt vervoerd.

Peter Blesgraaf heeft zich opgegeven vanwege een aantal redenen. 'Ik wilde graag eens meemaken hoe het is om met honderd bakfietsen ofwel vrachtfietsen een tocht te maken. Verder wilde ik onze oosterburen een steuntje in de rug te geven bij dit prachtige initiatief om te laten zien hoe emissievrij transport - transport zonder CO2-uitstoot - werkt.'

De ruim honderd deelnemers, 99 Duitsers en een Hagenaar, verzamelden vrijdag in Amsterdam. Daar werd een ton chocola, ofwel 100.000 kilo aan chocoladerepen, verdeeld over de deelnemers. Het product is in Amsterdam gemaakt. En zelfs de aanvoer van de cacaobonen ging op milieuvriendelijke wijze, per zeilschip. De chocoladerepen worden naar verschillende plekken in Duitsland gebracht. Het einddoel voor Blesgraaf is Düsseldorf. Daar wil hij dinsdag met zijn fiets aankomen.



Niet eten van de repen

Van de repen die ze vervoeren mag niet gegeten worden, maar voor onderweg heeft de sympathieke fietsenmaker wel een aantal repen meegekregen. 'En zelfs een lekker biertje.' Verder heeft Blesgraaf een belangrijke taak in de groep, hij is de laatste man. Dat betekent dat als er mensen problemen hebben met de vrachtfiets hij deze repareert. 'Ik heb er vanochtend al twee onder handen genomen.'

'Dit is de toekomst', benadrukt hij, over en aantal jaar moeten alle binnensteden emissievrij zijn. Hij stapt weer op de fiets, op weg naar Düsseldorf.