Dylan van Baarle met goed gevoel uit Vlaanderen: 'Laten zien dat ik erbij hoor'

ZOETERMEER - Nota bene met zijn goede vriend en voormalig ploeggenoot Sebastian Langeveld reed Dylan van Baarle voorop in de Ronde van Vlaanderen. Tot Niki Terpstra passeerde, op zo’n twintig kilometer voor de streep. 'Hij kwam hard voorbij, daarna heb ik alleen nog even aan de tweede plaats gedacht’, keek de renner van Sky terug. 'Ik houd er wel een goed gevoel aan over.'

Hij had revanche genomen voor een mislukt weekeinde. In de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem had Van Baarle 'wel de benen, maar het hoofd wilde niet meewerken.' Vervelend als je je wilt bewijzen bij je nieuwe ploeg en je de afgelopen jaren met de zesde en de vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen verwachtingen hebt geschept. 'Het kwam er gewoon niet uit, maar ik moest rustig blijven. Dat heb ik de ploeg ook gezegd. Ze hebben me gelukkig gewoon ‘mijn ding’ laten doen.'

Hij was nog gevallen, kort voor de doorkomst op de Muur van Geraardsbergen. 'Stom, ik wilde opschuiven, reed op een fietspad waar er meer wilden rijden. Ik werd de greppel ingebeukt.' Van Baarle moest achtervolgen, maar kwam uiteindelijk voorop met Langeveld en de Deen Mads Pedersen. 'Het was verspilde energie, die val. Maar ik weet niet of ik anders wel mee had gekund met Niki.'

'Laten zien dat ik erbij hoor'

Of hij tevreden was? 'Niet met het resultaat, ik kwam hier niet voor de twaalfde plaats. Maar ik ben wel blij dat ik heb laten zien dat ik erbij hoor.'