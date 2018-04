Heerlijk lenteweer op komst na sombere paasdagen

REGIO - Het regent op veel plekken en buiten ziet het er maar somber uit. Eerste en tweede paasdag zijn dit jaar vooral druilerig te noemen. Maar geen zorgen, de lente komt eraan! Vanaf dinsdag schiet de temperatuur omhoog naar rond de vijftien graden. In het weekend kan het zelfs bijna twintig graden worden.

Dat het een kille eerste paasdag is geweest, is ook terug te zien in de cijfers. Volgens Weeronline is het eerste paasdag kouder geweest dan afgelopen eerste kerstdag. Het werd zondag in De Bilt maximaal 7,7 graden, tegenover 9,1 graden op 25 december.

Het is de laatste jaren met Pasen vaker kouder dan met Kerstmis. Dat ligt vooral aan de kerst, die geregeld aan de warme kant is.



Mooi lenteweer

Vanaf dinsdag maakt de regen gelukkig plaats voor enkele opklaringen. Woensdag is er nog grote kans op regen, maar in de dagen daarna blijft het vrijwel droog. Het wordt dan rond de zestien à zeventien graden.

Volgens de laatste voorspellingen krijgen we komend weekend mooi lenteweer. Weerplaza verwacht dan temperaturen van rond de twintig graden in het hele land.



