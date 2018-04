Deel dit artikel:











Wasdroger veroorzaakt brand in huis De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling. (Foto: MediaTV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een huis aan de Lauwers in Alphen aan den Rijn woedde in de nacht van zondag op maandag brand. Het vuur was ontstaan in een wasdroger.

De brand werd rond 2.00 uur ontdekt. De gewaarschuwde brandweer heeft de vlammen geblust. Volgens ooggetuigen zou de schade aanzienlijk zijn. De bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefden niet naar een ziekenhuis. Ze zijn opgevangen door buren.