Treinverkeer uren verstoord na aanrijding in Delft Archieffoto: ANP

DELFT - Het treinverkeer rond Delft was deze maandagochtend enkele uren verstoord na een aanrijding. De aanrijding gebeurde rond 7.45 uur ter hoogte van de Engelsestraat. Wat er precies gebeurd is, is niet bekend.

Vanwege de aanrijding reden er ruim twee uur geen treinen tussen Delft en Delft Zuid. Om 10.00 uur reden de treinen weer volgens het spoorboekje. Dat is ruim een uur eerder dan in eerste instantie werd gedacht. Reizigers werd tot die tijd geadviseerd om te reizen via Gouda, de HSL te nemen of de tram te nemen tussen Den Haag Centraal en Rijswijk. Er reden ook stopbussen tussen Delft en Delft Zuid.