Auto's op Troelstrakade Den Haag ernstig beschadigd Politieauto | Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Aan de Troelstrakade in Den Haag zijn meerdere auto's vernield. Hoe dit is gebeurd en wanneer, is niet bekend.

Op foto's zijn zeker vier beschadigde auto's te zien. Van een auto is de onderkant van de deur aan de bestuurderszijde zwaar beschadigd, van een andere auto lijkt de voorkant schuin aangereden en ook de derde auto is schuin aan de voorkant beschadigd. Een berger heeft de beschadigde auto's getakeld.