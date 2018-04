'Mijn auto is net een accordeon...', buurtbewoonster bekijkt schade Troelstrakade

De schade in de straat is aanzienlijk. (Foto: Vreugdenhil)

DEN HAAG - Het paasweekend is goed verpest voor een aantal bewoners van de Troelstrakade in Den Haag. Zij zagen maandagochtend dat hun auto's ernstig waren beschadigd. Een man heeft gezien wat er gebeurde.

'Ik zag 's nachts vanuit de verte een auto ineens naar links schieten', vertelt hij. 'Toen ik dichterbij kwam, zag ik die zwarte auto tegen parkeerde auto's aan staan.'

Hij ging daarop naar de inzittenden van de auto en vroeg of alles goed ging. 'Daarop rende een jongen meteen een portiek in. Een andere jongen zat aan de telefoon en liet weten dat alles goed was. Hij vertelde dat hij net de politie had gebeld, dat die eraan kwam en dat verder geen hulp nodig was. Toen ben ik maar weggegaan...'



In slaap gevallen

De vier beschadigde auto's op de Troelstrakade zijn meegenomen door een bergingsbedrijf. Van een auto is de onderkant van de deur aan de bestuurderszijde zwaar beschadigd, van een andere auto lijkt de voorkant schuin aangereden en ook een derde auto is schuin aan de voorkant beschadigd. De vierde auto heeft een verbogen motorkap.

Een van de geraakte auto's is van een vrouw. Zij zegt gehoord te hebben dat de ravage is veroorzaakt door een dronken automobilist die in slaap was gevallen. Met een zucht kijkt ze naar haar auto. 'De voorkant van mijn auto is nu net een accordeon. En in een accordeon kun je niet rijden...'