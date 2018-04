Emma Bale en Channel Zero naar Waterpop

WATERINGEN - Emma Bale, Channel Zero en Airways zijn toegevoegd aan de line-up van festival Waterpop. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

De Belgische trashmetalband Channel Zero treedt zaterdag 28 juli op bij het festival in het Wateringse Hofpark. De band tourde in de jaren negentig al rond onder de naam Body Count.

Met het binnenhalen van Emma Bale heeft de organisatie naar eigen zeggen 'een wereldster in wording' op het podium staan. De Britse singer-songwriter Jake Daniels en Brian Morony vormen samen Airways. Dit duo speelt muziek dat te vergelijken valt met bands zoals Nothing But Thieves en Twenty One Pilots.



41ste editie

Eerder werd de komst van Yes-R, zangeres Blackbird en het Belgische hiphopduo Blackwave bekendgemaakt. Het is de 41ste keer dat het festival wordt georganiseerd.