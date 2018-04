Deel dit artikel:











N207 dicht bij Gouda N207

GOUDA - De N207 is maandagmiddag een tijd in beide richtingen afgesloten geweest ter hoogte van de Gouderaksebrug in Gouda. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De Gouderaksebrug stond door een onbekende oorzaak in storing. Na ruim een uur konden automobilisten de brug weer gebruiken. LEES OOK: 'Fietsbrug Gouda moet zo snel mogelijk open'