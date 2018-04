Hond Noah sluit zichzelf op in auto en laat baasje in regen staan

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hond Noah had met het regenachtige weer van maandagochtend duidelijk geen zin om naar buiten te gaan na een autoritje. Nadat het baasje de auto uit was gesprongen deed Noah namelijk de deur van de auto op slot.

Vermoedelijk was het beestje met zijn pootjes op de autosleutel gesprongen die nog in de auto lag. 'Onschuldig dat hij erbij keek,' zegt de politie Alphen aan den Rijn bij het bericht op de Facebookpagina.

De politie waarschuwt regelmatig dat je honden niet in de auto moet opsluiten, maar een hond die zichzelf opsluit is weer een ander verhaal. Het is onduidelijk hoe het beestje uiteindelijk uit de auto is gehaald.