Doelpunt Joost de Gelder helpt Quick niet aan drie punten

Quick-aanvoerder Joost de Gelder omarmt Can Memisoglu. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Quick heeft maandagmiddag de inhaalwedstrijd tegen het Utrechtse Hercules met 1-1 gelijk gespeeld. Namens de Haagse ploeg scoorde Joost de Gelder vanaf elf meter. Eerder scoorde oud-Rijnsburgse Boys speler Jeffrey Vlug al vanaf elf meter voor Hercules.

Voor De Gelder was het een prima paasweekend. Afgelopen zaterdag was de verdediger met twee doelpunten tegen JVC Cuijck (3-1 winst) ook al belangrijk. Quick staat momenteel vierde in de derde divisie met zes punten minder dan koploper Jong Vitesse.