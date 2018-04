Keukenhof verwelkomt 80.000 bezoekers tijdens paasweekend

LISSE - Het weer tijdens Pasen viel dit jaar misschien wat tegen, maar de Keukenhof heeft daar weinig last van gehad. Ongeveer 80.000 bezoekers namen dit weekend een kijkje in de bloementuin, waar na een lange koude periode vooral vroege bloeiers als krokussen, tulpen en ook wat narcissen te zien zijn.

Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof, is tevreden over het aantal. 'Veel bezoekers uit onze buurlanden bezochten deze paasdagen Keukenhof. De komende dagen wordt het warmer en zullen de Bollenstreek en Keukenhof in volle bloei komen. Dan verwachten we ook grote aantallen gasten uit ons eigen land.'

In vergelijking met vorig jaar is het aantal bezoekers van de Keukenhof tijdens Pasen bijna gehalveerd. Toen kwamen er zo'n 150.000 bezoekers naar het park. Pasen viel in 2017 echter wel een stuk later en bovendien was het weer veel beter. In 2016 verwelkomde het bloemenpark zo'n 65.000 bezoekers tijdens het paasweekend.

