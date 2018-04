Deel dit artikel:











Rijnsburgse Boys herstelt zich tegen FC Lienden van zeperd Joel Tillema en Jeffrey Jongeneelen vieren goal (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Twee dagen na de zeperd tegen Jong Sparta Rotterdam heeft Rijnsburgse Boys zich knap weten te herpakken. Na de 6-0 oorwassing is trainer Pieter Mulders er in 48 uur in geslaagd zijn mannen op scherp te krijgen, wat maandagavond resulteerde in een 2-0 overwinning op FC Lienden.

Rijnsburger Jeffrey Jongeneelen zette halverwege de eerste helft de 1-0 op het scorebord. Nadat FC Lienden een kwartier voor tijd verder moest met tien man stelde Joel Tillema de zege vlak voor tijd veilig. Dirk-Jan van den Oever was met twee assists de man-of-the-match. De overwinning op FC Lienden geeft Rijnsburg weer wat vertrouwen. Na een prima eerste seizoenshelft, is na de winterstop de klad erin gekomen. De 6-0 nederlaag tegen Jong Sparta van afgelopen zaterdag was dit kalenderjaar niet de eerste grote verliespartij. Eerder waren ook IJsselmeervogels (6-1) en HHC Hardenberg (1-6) met grote cijfers te sterk voor de uien. Scoreverloop Rijnsburgse Boys - FC Lienden 2-0 (1-0): 1-0 Jongeneelen, 2-0 Tillema