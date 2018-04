Deel dit artikel:











Telefoonwinkel in de Beeklaan in Den Haag overvallen Een telefoonwinkel aan de Beeklaan werd maandagavond overvallen | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een telefoonwinkel in de Beeklaan in Den Haag is maandagavond overvallen. De politie doet onderzoek bij de winkel en is op zoek naar de verdachte. Het is niet duidelijk of er iets buit is gemaakt.

De politie meldt op Twitter dat de verdachte nog niet gevonden is. Volgens een tweet van Burgernet gaat het om een man in een trainingspak van FC Barcelona. De man is donker getint, heeft een gezet postuur en is zo'n 1 meter 83 lang.