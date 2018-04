Verdachten moord Leiden voor de rechter: motief voor liquidatie Zeynel Er nog altijd onbekend

Zeynel Er werd doodgeschoten in de Rooseveltstraat in Leiden. (Foto: AS Media)

LEIDEN - Waarom werd de Turks-Nederlandse zakenman Zeynel Er in juni 2016 vermoord? Bijna twee jaar na zijn dood is dat nog altijd een mysterie. En de vraag is of we daar de komende dagen, tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, achter gaan komen.

Want als de twee hoofdverdachten - Leon N. (25) uit Zoetermeer en Mohamed H. (36) uit Zaandam - een verklaring gaan afleggen, dan zal dat alleen zijn over hun eigen rol en niet over het hoe en waarom. Dat bleek al tijdens een eerdere zitting, toen Mohamed H. zei: dat 'hij straks aan de beurt' was als hij over anderen zou praten. 'Het is gewoon te gevaarlijk.'

Tot nu toe hebben beide mannen alles ontkend en nog bijna niks gezegd over de liquidatie van de ondernemer. Die werd op 14 juni aan het eind van de middag neergeschoten in Leiden toen hij terugkwam van het boodschappen doen. De moordenaars reden in een zwarte Volkswagen Caddy toen ze hem te grazen namen op de hoek van de Gieterijstraat en de Rooseveltstraat.



Drie verdachten

Een van de twee sprong uit de auto en opende van dichtbij met een automatisch wapen het vuur op Er. Die overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. Justitie denkt dat Leon N. de schutter is, ze verdenken H. ervan dat hij de vluchtauto bestuurde. Een derde verdachte, Amsterdammer Jim C. (31), wordt verdacht van het helpen bij de voorbereidingen voor de moord. Ook hij staat komende dagen terecht.

Na de moord op klaarlichte dag gingen de mannen er vandoor in de Caddy. Die verruilden ze even verderop voor een scooter. De politie heeft tijdens het onderzoek beelden veiliggesteld van twee mannen op de scooter. Volgens justitie gaat het om de verdachten. Die willen daar niks over zeggen.



'Een boterzacht dossier'

Het tweetal Leon N. en Mohamed H. werd een maand na de moord aangehouden. Ze hebben altijd ontkend achter de liquidatie te zitten. Toch werd van beiden DNA in en op de vluchtauto gevonden en heeft H. bekend dat hij de dag van de moord in Leiden was. Wat hij daar deed, wilde hij niet zeggen.

De verdediging van de twee vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) 'een boterzacht dossier' heeft. Zo zou H. herkend zijn aan zijn schoenen, maar die zou hij volgens zijn advocaat pas na de moord gekocht hebben. Ook spreken getuigen elkaar tegen volgens de verdediging. Zo zag één van hen na de moord 'een tengere onverzorgde Marokkaan met een bos krullen' uit de auto stappen, terwijl H. gespierd is en geen krullen heeft.



Vergismoord?

De liquidatie van Zeynel Er was niet de eerste keer dat iemand het op hem gemunt had. Het lijkt erop dat al twee keer eerder geprobeerd is om Er te vermoorden. In oktober 2015 werd in het kantoor van zijn bouw- en schoonmaakbedrijf op de Derkinderenstraat in Amsterdam Haydar Zengin doodgeschoten.

Zengin, administratief medewerker bij het bedrijf van Er, zat op dat moment achter het bureau van zijn baas. De politie onderzoekt of de kogels die Zengin het leven kostte eigenlijk voor Er bedoeld waren. Voor de gouden tip loofde justitie een beloning uit van twintigduizend euro.



Weer een aanslag

Een maand later was Er mogelijk opnieuw het doelwit van een aanslag. Toen werd hij neergeschoten in zijn bedrijf. Er overleefde die moordpoging, maar heeft de politie nooit verteld wie er mogelijk achter zat. Ook voor deze aanslag loofde justitie voor de gouden tip een beloning uit van vijftienduizend euro.

De rechtbank in Den Haag heeft vier dagen uitgetrokken voor de behandeling van de moord op Zeynel Er. Naar verwachting horen we woensdag welke straf het Openbaar Ministerie eist tegen de drie verdachten.

LEES OOK: Waarom moest Zeynel Er dood? Motief voor liquidatie in Leiden ontbreekt