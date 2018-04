West Wekker: Druk paasweekend voor Keukenhof en koeien mogen de wei weer in

REGIO - Goeiemorgen! De paaseitjes op, het gourmetten met de familie overleefd, de meubelboulevard weten te vermijden en álle 1-aprilgrappen doorzien? Dan is het nu weer tijd voor de rest van de week. Dit is de West Wekker.

1. De weidegang

De lente komt er aan en dus gaan de koeien weer de stal uit. Deze zogeheten weidegang is uitgegroeid tot een soort open dag voor de veehouderij waar veel mensen op afkomen en kinderen kunnen leren dat melk niet in pakken aan bomen groeit.

2. De jaarlijkse paddentrek

Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Delfland hebben het er maar druk mee: de paddentrek. De vrijwilligers helpen de padden met overzetacties veilig oversteken, zodat de pad niet uitsterft.

3. Keukenhof druk

Wie niet naar de koeien wilde ging naar de bollen: de Keukenhof verwelkomde 80.000 bezoekers tijdens het Paasweekeinde. Minder dan vorig jaar, maar toen viel Pasen drie weken later en was het beter weer.

4. Twee overvallen

Er waren ook weer onverlaten op pad gisteravond: in Den Haag pleegde een man een overval op een belwinkel in de Beeklaan. Of hij iets heeft buitgemaakt, is niet duidelijk. En in Waddinxveen is een snackbar overvallen door twee mensen met bivakmutsen op. Ook hier is niet bekend of ze iets hebben meegenomen.

Het weer: het is bijna lente.

Dinsdagavond bij TV West: Om 17.00 uur is het weer tijd voor Team West, ons wekelijkse opsporingsprogramma in samenwerking met de politie.