Vrijwilligers behoeden duizenden padden voor een vroegtijdige dood

Pad steekt met hulp van vrijwilliger over op de Haagse Middelweg | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Eind maart, begin april is het altijd raak. De jaarlijkse paddentrek. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Delfland trekken er dan weer op uit. Want zonder de overzetacties zouden de padden langzaam uitsterven.

Het is een klein groepje vrijwilligers dat maandagavond er weer op uittrekt. Afgelopen week hadden ze het, met soms dagelijks zo'n tweehonderd padden helpen oversteken, erg druk op de Middelweg in Den Haag. Maar de vrees dat het rustig blijft, blijkt niet terecht. Opnieuw wagen enkele tientallen padden de oversteek zodra het donker invalt.

Tot groot enthousiasme van voorzitter Geert van Poelgeest van de KNNV Delfland. Door de bouw van een nieuwe wijk op deze plek leken de padden te zijn verdwenen. Maar sinds een paar jaar keren ze weer in grote getalen terug. En zo hoort het volgens Poelgeest: 'Net zoals wij horen ze bij de stad. Een stad zonder mensen is iets doods. Nou, dit gebied zonder padden en kikkers, is ook doods.'