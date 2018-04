Deel dit artikel:











Motorrijder gewond na achtervolging, met spoed naar ziekenhuis De motorrijder is gestabiliseerd en daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: Flashlight Fotografie)

LISSE - Een motorrijder is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt in Lisse. Hij zou een stopteken van de politie hebben genegeerd. Daarop gingen agenten achter hem aan.

Op het kruispunt van de Zwartelaan met de Loosterweg-Noord verloor de motorrijder de controle over zijn motor. Hij kwam hard ten val. Vanwege de ernst van zijn verwondingen werd naast een ambulance ook een traumahelikopter opgeroepen. De motorrijder is gestabiliseerd en daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk waarom de man vluchtte voor de politie.