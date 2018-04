Deel dit artikel:











Science Centre Delft maakt kans op Museumprijs André Kuipers (links) geeft les in het Science Centre Delft (Foto: Omroep West)

DELFT - Het Science Centre Delft is in de race voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2018. Het Delftse museum, een verzamelplaats voor alle uitvindingen die aan de TU Delft worden gedaan, neemt het in deze verkiezing op tegen het GeoFort in Herwijnen (Gelderland) en het Maritiem Museum Rotterdam.

Tot en met 8 mei kan het publiek stemmen op een van de kandidaten, die door een vakjury werden geselecteerd. De winnaar van de elfde aflevering van de verkiezing, die aan techniek is gewijd, wordt op 18 mei bekend. Het winnende museum mag zich 'Museum van het jaar' noemen en krijgt 100.000 euro om een eigen plan uit te voeren. Als Science Centre Delft wint, dan ontwikkelt het museum een 'state-of-the-art robotlab' waar bezoekers kunnen werken met de modernste robots en zelf robots kunnen ontwerpen, bouwen en programmeren. GeoFort zou van het geld uitbreiden met een Virtual Reality Experience, het Maritiem Museum Rotterdam zou een interactieve werkplaats voor maritieme ambachten inrichten.

Museumprijs De Museumprijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging. Eerdere winnaars van de prijs zijn TextielMuseum Tilburg (2017) en Nationaal Monument Kamp Vught (2016).