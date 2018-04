WADDINXVEEN - Grillroom City Burger & Döner aan de Kerkweg-West in Waddinxveen is maandagavond overvallen. Twee mannen kwamen de zaak rond 21.30 uur binnen en bedreigden het personeel met een wapen.

De verdachten pakten geld uit de kassa en renden daarna weg in de richting van de Kerkstraat. Het is niet bekendgemaakt of er bij de overval iemand gewond is geraakt. De politie doet onderzoek.