Coolblue brengt Haagse pakketjes rond met de fiets: 'Als eerste grote e-commercebedrijf'

Coolblue-medewerkers bezorgen in Den Haag per fiets. (Foto: Coolblue)

DEN HAAG - Coolblue levert voortaan zelf pakketjes af met de fiets. Dinsdagochtend reden de eerste bezorgers uit in Den Haag en Eindhoven. Andere grote Nederlandse en Belgische steden volgen in de loop van dit jaar.

Coolblue is naar eigen zeggen het eerste grote e-commercebedrijf in Europa dat er voor kiest om pakketjes zelf per fiets te bezorgen. 'Het gaat om alle kleine pakketjes', verduidelijk woordvoerder Emanuel Sys.

'Zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon, laptop of koptelefoon. Grotere pakketjes en witgoedproducten zoals wasmachines en drogers worden geleverd via onze bezorgservice CoolblueBezorgt.' Coolblue is nog op zoek naar minstens 250 fietskoeriers voor het bezorgen van de pakjes.