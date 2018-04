Rechtszaak over liquidatie van Zeynel Er: zakenman had 33 schotwonden

LEIDEN - Bij de geliquideerde zakenman Zeynel Er werden er op de dag van de moord 33 schotwonden geteld. Dat blijkt uit de eerste dag van de vierdaagse rechtszaak, die dinsdag begon. Verdachten Leon N. (25) uit Zoetermeer, Jim C. (31) uit Amsterdam en Mohamed H. (36) uit Zaandam staan voor de rechter voor de moord op de Leidse Er. Volg hier politie- en rechtbankverslaggever Sander Knura, die bij de inhoudelijke zitting aanwezig is.

In het twintig ordners dikke dossier staat hoe Zeynel Er op 14 juni 2016 in Leiden in een plas bloed werd gevonden. Hij had 33 schotwonden, veroorzaakt door een machinepistool. Er moesten vijf kogels uit zijn lichaam worden gehaald. Er, die op 16 juni 2016 door zijn verwondingen overleed, wilde niets kwijt over de schutter.

Leon N. en Mohamed H. worden verdacht van het liquideren van Er en het besturen van de vluchtauto. Beide zwijgen, bang dat hun verklaring naar de 'werkelijke dader' leidt en hen in gevaar brengt. Leon N. had in die periode geen identiteitsbewijs of vaste woonplaats. Verdachte Jim C. wordt verdacht van het meehelpen bij de voorbereidingen.

Na de eerste schorsing komen toch langzaam de verklaringen. H.geeft dan toe die dag in Leiden te zijn geweest. Hij zegt: 'Ik bracht N. naar Leiden. We deelden een auto. Ik deed mijn ding in Leiden, N. deed zijn ding'. Mohamed H. vertelt drugsverslaafd te zijn en daarom op 14 juni 2016 in Leiden was.



Scooterdeal

In de Leidse Jan Wolkersstraat zijn de twee verdachten samen op camera gezet. H. verklaart dat het niet vreemd is dat hij daar liep, omdat 'het de route is tussen twee winkelcentra'. N. zegt in Leiden te zijn om een scooterdeal ongedaan te maken. H. heeft hem gebracht. Ze liepen daar rond, omdat ze de scooter die hij moest ophalen niet kon vinden.

Nadat N. de scooter had gevonden, zag hij de Caddy van de dader staan. Hij herkende die als zijn zwarte Caddy die eerder van hem gestolen is. 'Ik wist, dit is foute boel', vertelt N. en hij startte zijn scooter en reed snel weg. De verklaring voor zijn sporen in de auto is volgens N. dat de auto ooit van hem is geweest. Hij reed vlug weg met een medepassagier die hij anoniem houdt.



'Vluchtroute'

Na een korte vlucht met een VW Caddy, verruilden twee mannen deze vluchtauto voor een scooter. De politie vond de vluchtauto even later, waar een walm van bezine omheen hing. Waarschijnlijk hebben verdachten geprobeerd de auto in brand te steken.

Door een vingerafdruk op een AH-tas en schoensporen in de vluchtauto kwamen ze bij Leon N. als verdachte. Hij werd een maand later aangehouden. De schoensporen zouden volgens N. in de auto zitten, omdat het zijn 'gestolen' Caddy is. Door het observeren en aftappen van Leon N. kwam de politie bij Mohamed H. als tweede verdachte terecht. Op de dag van de moord zou N. contact met H. te hebben gezocht. Ook van H. zijn er DNA-sporen gevonden in de Caddy.



Getuigen

Meerdere mensen hebben schoten gehoord en een zwarte Caddy weg zien rijden. Het tweede 'vluchtmiddel', de scooter, wordt een week later teruggevonden in de buurt van het Noordeinde in Leiden.

Flink wat getuigen claimen zowel de liquidatie als de daaropvolgende vluchtactie gezien te hebben. De verklaringen over het uiterlijk van de schutter lopen echter uiteen, maar ondanks dat omschrijven de meeste getuigen hem als een donker geklede man met een bivakmuts.







LEES OOK: Verdachten moord Leiden voor de rechter: motief voor liquidatie Zeynel Er nog altijd onbekend