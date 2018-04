'Ik dacht niet dat het enige waarde had', Leids schilderij blijkt 3,2 miljoen euro waard

LEIDEN - Het schilderij van de Leidse schilder Otto van Veen dat zondag werd ontdekt op de zolder van het museum Hoyt Sherman Place in de Amerikaanse staat Iowa is vermoedelijk vier miljoen dollar - zo'n 3,2 miljoen euro - waard. Dat meldt CNN.

Museumdirecteur Robert Warren ontdekte het houten paneel in 2016 met naakte mythologische figuren in een hoekje, tegen de muur geklemd. Het werk had waterschade en was deels gebarsten. 'Ik dacht niet dat het werk enige waarde had.'

Warren besloot het schilderij toch te onderzoeken toen hij een sticker van een veiling op de achterkant zag. Uit de zoektocht die volgde bleek het werk een Van Veen. Het schilderij draag de naam 'Apollo en Venus' en is waarschijnlijk gemaakt in 1600. Het paneel van de Leidse schilder is hersteld en krijgt een plekje in het museum.



Otto van Veen was de leermeester van de beroemde Vlaamse schilder Pieter Paul Rubens. Verschillende werken van Van Veen hangen in het Rijksmuseum.