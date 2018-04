Vijf dingen die je nog niet wist van Sjaak Bral

DEN HAAG - Een bekende stem keert terug op Radio West: de Haagse cabaretier, theatermaker en columnist Sjaak Bral keert met zijn eigen lunchprogramma Broodje Bral terug op de radio. Dit zijn vijf dingen die je nog niet wist van de bekende Hagenees.

1. Hoe ziet jouw ideale lunch eruit?

'Een goede lunch vind ik een lekkere 'uitsmijter ros' (met rosbief), goed doorgebakken. En daarbij drink ik dan een goed glas volle melk. Verder wil ik geen reclame maken, maar de Maanburger die ze op de Maanweg maken is ook geweldig.'

2. Wat zijn je radiohelden?

'Dat zijn vooral Amerikaanse diskjockey's, zoals Howard Stern, Dennis Miller en Bill Maher. Die zijn in staat om een beetje tegen heilige huisjes aan te schoppen. Een beetje reuring op de radio. Dichterbij huis heb ik veel respect voor de oude Frits Spits, vooral toen hij nog volop actief was als fulltime radio-dj.'

3. Heb je een tv-gezicht of radiohoofd?

'Ik denk dat ik vooral een tv-gezicht heb, denk je niet?'

4. Je eigen programma op Radio West, wat denk je dat dit doet met het zelfvertrouwen van je collega-presentatoren?

'Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat voor de Pinksteren verdampt is.'

5. Is er nog iets wat je aan de luisteraars kwijt wil?

'Ik heb veel respect voor de luisteraar. Daarom zul je me ook niet snel in m'n oude aftandse kloffie achter de microfoon zien zitten. Ik trek niet meteen een driedelig grijs kostuum aan, maar wel mooie kleren. Sterker nog: een joggingbroek, die heb ik niet eens.'



Broodje Bral

Luisteraars kunnen tijdens Broodje Bral ook zelf volop meedoen door hun eigen mening door te bellen via de Bralbox. Boodschappen kun je inspreken via 070-307 8877. Dus heb je ruzie met de buurman, wil je jouw schoonzus bedanken of heb je een goede mop? Bel! Ook moet de betekenis van Haagse woorden worden geraden in het Groen-Geile Hoekie'. Speel mee met de Luie Luisteraars Lingo, waar je alle letters gewoon cadeau krijgt.



Debby Draait Door

Met de komst van Broodje Bral is Debby Roukens opgeschoven met haar radioprogramma Debby Draait Door (DDD). Zij is voortaan elke werkdag te horen tussen 14.00 en 16.00 uur op Radio West (89.3 FM). Heb jij een verzoekplaat en wil je vertellen waarom je dat nummer wilt horen? Laat het Debby weten! Dat kan door te mailen naar debbydraaitdoor@omroepwest.nl of ddd@omroepwest.nl.

