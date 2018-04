Deel dit artikel:











Medewerker gewond bij overval, dader vlucht met buit Een telefoonwinkel aan de Beeklaan werd maandagavond overvallen | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij de overval die maandagavond werd gepleegd bij een belwinkel in de Beeklaan in Den Haag is een winkelmedewerker gewond geraakt. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend.

De verdachte - die een trainingspak van voetbalclub Barcelona droeg - kwam de zaak rond 20.00 uur binnen. Hij bedreigde het personeel en ging er uiteindelijk met een buit vandoor. Wat hij precies buit maakte, is niet bekendgemaakt. De verwondingen die de medewerker bij de overval opliep, vallen mee. De overvaller is donker getint en wordt ongeveer 1,80 meter lang geschat. Hij heeft een gezet postuur.