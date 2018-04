Politie laat vrachtwagenchauffeurs extra blazen

Zaterdagochtend ramde een dronken vrachtwagenchauffeur auto's van de politie en Rijkswaterstaat op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. Het was diezelfde dag ook raak op de A67 bij Steensel in Noord-Brabant en op de A58 bij het Zeeuwse Rilland waar dronken bestuurders van vrachtwagens ongelukken veroorzaakten.

Tekst loopt door na de foto.



Facebookbericht van politie Leidschendam- Voorburg

Beeld: AS Media

Levens van andere mensen op het spel zet

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat reageerde op Twitter boos over het ongeluk op de A4. De chauffeur negeerde de rode kruizen boven de weg en ramde auto's van de politie en Rijkswaterstaat. Die waren op dat moment aan het helpen bij een ongeval op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. Niemand raakte gewond. De chauffeur bleek onder invloed te zijn van drank en drugs.

'Ongelooflijk. Niet te bevatten dat iemand bezopen in zijn vrachtwagen stapt en levens van andere mensen op het spel zet', schrijft de minister op Twitter. Het is niet voor het eerst dat de bewindsvrouw van de VVD-huize zich uitspreekt over het onderwerp, Van Nieuwenhuizen pleit namelijk voor een hardere aanpak van rijden onder invloed.

Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) zegt dat er 'Zero tolerance' is als het gaat om alcohol en andere verdoend middelen in het verkeer. 'Met alcohol op achter het stuur is ontslag op staande voet', aldus een woordvierder van TLN eerder bij Omroep West.