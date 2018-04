Wat knort mijn máááázje... Wie maakt een nieuwe reclametune voor Bram Ladage?

DEN HAAG - De patatbakkers van Bram Ladage zijn een beetje uitgekeken op hun aloude reclamedeuntje 'Wat knort mijn mage?'. Het frietconcern, met vestigingen in onder meer de Haagse binnenstad, nodigt daarom alle muzikale liefhebbers uit om met een verse tune op de proppen te komen.

De bedoeling is volgens Bram Ladage vooral om de bekende tune te remixen en weer helemaal fris, modern en hip te maken. Voor wie niet zoveel muzikaal talent heeft, is er altijd nog de mogelijkheid om te stemmen op zijn of haar favoriete inzending. De maker van de meest populaire remix verdient uiteindelijk een waardebon van 1000 euro, te besteden aan entertainment en muziekapparatuur.

Hoe klonk die oude tune van Bram Ladage ook weer?



