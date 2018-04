FNV: 'Zoals postsorteerders van PostNL werken, is een verkapte vorm van slavernij'

DEN HAAG - Pakketsorteerders van PostNL voerden dinsdagochtend actie in Den Haag. Dit deden ze voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. 'Zoals de postsorteerders moeten werken, is een verkapte vorm van slavernij', zegt Izabela Muchowska van het FNV.

Volgens de uitzendkrachten is het tempo waarin gewerkt moet worden 'moordend' - meer dan 800 pakketten per persoon per uur' - en zijn het hele zware pakketten waarmee de sorteerders sjouwen. 'We tillen vaak pakketten van 32 kilo of meer', zegt een sorteerder. Ze willen meer dan 2 pauzes en benadrukken dat er meer collega's nodig zijn om de hoeveelheden op een gezonde manier te verwerken. 'De mensen gaan kapot', zegt Masja Zwart, Bestuurder FNV Naleving.

De sorteerders zitten vaak een hele dag stand-by te wachten op een smsje dat ze moeten komen werken. Als ze niet worden opgeroepen, krijgen ze niets uitbetaald. Als 'we het smsje missen, worden we vaak de hele week niet meer ingepland', zegt een sorteerder van het depot van Waddinxveen.





Lastminute

'We willen uiterlijk om 14.00 uur horen of wij diezelfde dag nog wel of niet moeten werken. En als we de hele dag stand-by hebben moeten staan of zijn opgeroepen maar lastminute toch niet hoeven te werken, willen we minimaal drie uur uitbetaald krijgen', zeggen de sorteerders.

De actievoerende pakketsorteerders werken via uitzendbureaus bij de sorteerdepots in Waddinxveen, Kolham, Den Bosch en Dordrecht. Ze boden twee managers van PostNL gouden' pakket van dertig kilo aan, 'zodat de werkgever ook eens kan voelen wat voor pakketten zij elke nacht tillen'.



Doof

'Ik sta hier nu al voor de derde keer', verzuchtte een actievoerende postsorteerder. PostNL houdt zich doof voor de woorden en ludieke acties van FNV en de sorteerders. zeggen ze. De postsorteerder staat met zijn arm in een elastieken kous. Hij is vanwege overbelasting van zijn arm in de ziektewet beland. 'Allemaal vanwege de hoge normen die we moeten halen...'

PostNL liet de pers en de camera's niet binnen het PostNL-kantoor aan de Beatrixlaan in Den Haag. De pers mocht de overhandiging van het zware pakket niet filmen. De managers wilden ook niet voor de camera reageren. Jeroen Veldstra, HR-manager van PostNL nam het pakket in onvangst en benadrukte dat de uitzendbureaus verantwoordelijk zijn voor de arbeidsprocessen en werkzaamheden van de sorteerders. PostNL wil wel kijken of de arbeidsafspraken echt zo slecht zijn als de actievoerders zeggen.



'Post NL verschuilt zich'

FNV is van mening dat PostNL zich verschuilt achter de uitzendbureaus. De bureaus maken afspraken met hun klant PostNL over de betaling en beschikbaarheid. De klant is leidend in die afspraken, omdat uitzendbureaus bang zijn zo'n grote klant te verliezen.