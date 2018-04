Deel dit artikel:











Politie pakt automobilist voor de zevende keer zonder rijbewijs Foto: ANP

WADDINXVEEN - Een hardleerse bestuurder is door de politie van Waddinxveen voor de zevende keer in twee jaar gepakt omdat hij zonder rijbewijs reed. Daarnaast bleek uit een speekseltest dat de man mogelijk onder invloed van drugs was.

Agenten van het korps Waddinxveen-Zuidplas laten weten dat de automobilist in het oog sprong door zijn opvallende rijgedrag. Daarna bleek de man zich niet te kunnen legitimeren. Daarna bleek op het politiebureau, na onder meer een speekseltest, dat de man onder invloed was. Dat moet eerst nog bevestigd worden door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ook bleek de bestuurder nog 2400 euro aan openstaande boetes te hebben. Zijn auto is in beslag genomen.