Naaldwijkse met hoge nood biedt petitie aan bij Tweede Kamer

DEN HAAG - De nood is hoog, er is een groot tekort publiek toegankelijke toiletten Nederland. En dat moet veranderen volgens de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Daarom biedt Carlijn Willemstijn uit Naaldwijk namens de stichting dinsdag een petitie aan de Tweede Kamer voor meer openbare toiletten.

Carlijn, die sinds haar twintigste een stoma heeft, weet als geen ander hoe het is om op zoek te moeten naar een openbaar toilet. Ze zet zich daarom als voorzitter van StomaJONG, de jongerentak van de Stomavereniging, in om het taboe rondom het begrip stoma te doorbreken.

Volgens MLDS durven veel buik- en blaaspatienten niet naar buiten uit angst geen toilet te vinden. Niet alleen patiënten maar ook ouderen, zwangeren mensen met incontinentie vinden het tekort aan openbare toiletten een probleem. Dat komt neer op een groep van 2 miljoen mensen die niet het huis uit durven te gaan. De stichting wil dat de regering een toiletnorm in de wet opneemt. Die norm houdt in dat om de 500 meter in winkelcentra en drukke gebieden een openbaar toilet moet komen. Zo hoopt de stichting het toiletprobleem binnen vijf jaar op te lossen.

App





Mensen die bij hoge nood een toilet moeten opzoeken, maar niet weten waar eentje te vinden is, kunnen de app HogeNood downloaden. Dat is een app waarmee je toilletten in de buurt kunt vinden. Ook is in de app te zien of een toilet openbaar of betaald is.