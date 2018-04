Geld opgenomen met gestolen pinpas van stichting Middin

DEN HAAG - Na een inbraak bij stichting Middin in Den Haag wordt er 580 euro opgenomen met een gestolen pinpas. De man die de pintransactie doet, is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Stichting Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van een eigen leven. De stichting heeft meerdere panden in de regio en op vrijdagavond 12 januari wordt er ingebroken bij de vestiging aan het Zwedenburg in Den Haag. Er wordt een kluis gestolen, waar contant geld en een bankpas in zit.

Even later wordt er 580 euro opgenomen bij een geldautomaat aan de Bezuidenhoutseweg. Kennelijk is de pinner op een of andere manier achter de pincode gekomen. De man rookt, draagt een gewatteerde jas van Emporio Armani en een trui met een capuchon.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem