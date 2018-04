Minderjarige jongen krijgt karatetrap op Haagse begraafplaats

DEN HAAG - Dankzij alert personeel van begraafplaats Westduin in Den Haag heeft de politie bewakingsbeelden van de mishandeling van een jongen acht tot twaalf jaar. Op die beelden is te zien hoe hij een harde karatetrap in zijn buik krijgt van een volwassen man, waarmee hij begin dit jaar een bezoek bracht aan de begraafplaats. Aan de hand van de beelden hoopt de politie er achter te komen wie de man en het slachtoffer zijn.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Medewerkers van de begraafplaats aan de Ockenburghstraat horen op dinsdagmiddag 2 januari geschreeuw. Ze weten niet waar het vandaan komt en wat er aan de hand is. Ze besluiten daarom om de bewakingsbeelden te bekijken. Wat ze zien is zo schokkend, dat ze ermee naar de politie stappen.

Die middag komt een zwarte Volkswagen Polo aanrijden bij de begraafplaats. Er stappen vier mensen uit: een man, een vrouw en twee jongetjes. De jongste is drie à vier jaar oud, de ander acht tot twaalf jaar. Ze gaan de begraafplaats op en lopen even later terug richting de uitgang. De kinderen lijken op dat moment wat met elkaar te stoeien.



Karatetrap

Plotseling komt de man op het oudste kind af en hij geeft hem een harde karatetrap in zijn buik. Zo hard, dat het jongetje dubbel klapt en voorover valt. De man loopt vervolgens naar de uitgang. Het kind probeert op te staan, strompelt een stukje vooruit en valt dan weer op de grond. Hij wordt overeind geholpen door de vrouw.

De man heeft inmiddels de auto voor de ingang van de begraafplaats gezet. Hij stapt uit en maakt wat agressieve armbewegingen naar de vrouw en de kinderen. Op het moment dat zij bij de auto komen, blijft de man zich agressief gedragen naar het oudste kind. Uiteindelijk stappen ze allemaal in de auto en ze rijden weg.



Mishandeling niet getoond

De beelden waarop de daadwerkelijke mishandeling is te zien, worden niet getoond. Het Openbaar Ministerie, dat voor elke zaak in Team West toestemming geeft, heeft dat besloten. Er is de afgelopen maanden al uitgebreid onderzoek gedaan om er achter te komen wie de man is. Dat heeft nog niet genoeg opgeleverd en daarom wordt nu de hulp van het publiek gevraagd.

Op beelden van de camera bij de ingang van de begraafplaats zijn de verdachte en zijn zwarte Volkswagen Polo te zien. Het is mogelijk dat de man, de vrouw en de twee kinderen een gezin zijn, maar dat weet de politie niet zeker.



Herkent u de man of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem