Deel dit artikel:











Overvaller The Little Stokshop Leiden wacht lang maar vlucht snel De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie

LEIDEN - De man die in februari gemakswinkel The Little Stokshop in Leiden overviel, heeft ruim 25 minuten gewacht tot hij toesloeg. Omdat de eigenaar van de winkel meteen op de alarmknop drukte, sloeg de man na een paar seconden al op de vlucht. Hij is gefilmd door bewakingscamera’s.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 april. Meer zaken zijn hier vinden. De winkel aan de Standerdmolen in Leiden wordt op zaterdagochtend 10 februari even na 8.30 uur overvallen. Er komt een man binnen, die een masker voor een deel van zijn gezicht heeft. Hij loopt op de eigenaar af, houdt hem een rugzak voor en zegt ‘meneer’. Verder zegt de man niets, maar kennelijk wil hij dat er geld in zijn tas wordt gestopt. De eigenaar bedenkt zich geen moment en drukt op de alarmknop. De overvaller ziet dat en slaat meteen op de vlucht. Hij loopt weg langs het filiaal van Domino’s Pizza en verdwijnt uit het zicht.

25 minuten gewacht Voor de overvalpoging die slechts 20 seconden duurt, heeft de man 25 minuten in de buurt van de winkel gewacht, op het muurtje voor Domino’s Pizza. De politie hoopt dat u de man herkent. Op het moment dat hij de winkel binnen komt is een stukje van zijn gezicht te zien.

Herkent u de man? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem