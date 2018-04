Postbezorger opgewacht en overvallen bij bank in Waddinxveen

WADDINXVEEN - Bij een overval op een postbezorger bij de ING bank in Waddinxveen heeft de dader een aantal enveloppen met post buitgemaakt. De overvaller heeft bijna een uur op de bezorger gewacht. Zowel de overval als de wachtende verdachte zijn gefilmd.

De postbezorger komt op vrijdagavond 19 januari rond 22.00 uur aan bij de ING bank aan de Promenade in winkelcentrum Gouweplein. Hij moet daar een paar poststukken bezorgen, maar ook wat ophalen. Omdat het niet om enveloppen met geld gaat, heeft de bezorger een sleutel van de brievenbus in de muur van de bank.

Hij maakt de brievenbus open, haalt er post uit en legt er nieuwe post in terug. Plotseling komt er vanaf de Hema een man op hem af. Hij roept ‘open houden!’, vliegt de bezorger aan en geeft hem een aantal flinke klappen. Het slachtoffer laat van schrik de post vallen. De overvaller grist de enveloppen van de grond en rent weg.



Uur gewacht

Een getuige ziet dat de man door de Marktstraat rent en in een auto stapt. Die staat geparkeerd op de brug bij de Kanaaldijk. De brug wordt normaal alleen gebruikt voor de bevoorrading van de markt, dus mogelijk is u die auto opgevallen die vrijdagavond 19 januari. De overval vond rond 22.00 uur plaats, maar de auto kan er al vanaf 21.00 uur hebben gestaan.

De verdachte heeft namelijk een uur op de postbezorger gewacht. Hij heeft al die tijd op een plantenbak bij de ingang van de Hema gezeten en gelegen. Meerdere voorbijgangers hebben hem aangesproken met de vraag of hij in orde was. Hij maakte een beschonken indruk.



Signalement overvaller

Het gaat om een man die 25 tot 30 jaar oud wordt geschat, met een normaal postuur en ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een lichte huidskleur. Hij droeg een donkere jas met een lichtere capuchon, een lichte broek en donkere schoenen. Tijdens de overval had hij een soort masker voor zijn gezicht.

De politie zoekt ook meer informatie over de gestolen post. Het is mogelijk dat de overvaller de enveloppen in opdracht van iemand anders heeft gestolen en ze daarom op dit moment niet meer in zijn bezit heeft.



Herkent u de man of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem