Van wie zijn spullen en sieraden die zijn gevonden bij aangehouden inbreker?

REGIO - Na de aanhouding van een 31-jarige verdachte van woninginbraken heeft de politie bij een huiszoeking in Rijswijk meerdere sieraden en andere spullen gevonden. De man wordt verdacht van inbraken in Poeldijk, Delfgauw, Schipluiden, Pijnacker, De Lier en Rijswijk. De politie is op zoek naar mensen die de spullen herkennen, om ze te koppelen aan andere inbraken.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 3 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De foto’s van de spullen en sieraden staan boven dit bericht. De verdachte zit nog vast en de rechtbank heeft op 21 maart zijn voorarrest met drie maanden verlengd. Het onderzoek naar de inbraken loopt nog.

In het kader van dat onderzoek is de recherche nog op zoek naar een specifieke getuige. Diegene heeft de verdachte gezien tijdens een woninginbraak op donderdag 27 juli 2017 aan de Bovendijk aan Kwintsheul. Het gaat waarschijnlijk om een man, die reed op een damesfiets met een kinderzitje voorop. De man heeft mogelijk grijs haar en droeg grijs- of groenachtige bovenkleding en een korte broek.



Contact met verdachte

Rond 13.20 uur fietste de getuige vanuit Kwintsheul langs de woning. Hij keerde om en hield zich een tijdje op bij de oprit van het huis. De verdachte heeft de man aangesproken en dat zou op een agressieve manier zijn geweest. Daarna is de getuige doorgereden richting de fietstunnel onder de N211.

Ondanks dat het lang geleden is, hoopt de politie dat de man zich in deze beschrijving herkent en contact opneemt. De man wordt enkel gezocht als getuige en is niet betrokken bij de inbraak.



Herkent u de spullen of weet u wie de getuige was?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem