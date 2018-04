Politie zoekt in water bij Alkmaar naar vermoorde prostituee

DEN HAAG - De politie zoekt in het water bij een recreatiegebied vlakbij Alkmaar naar een vermoorde prostituee. Hagenaar Gerard P., die verdacht wordt van de moord op zijn vriendin, zou nog een moord gepleegd hebben. Het lichaam van zijn vriendin werd in november in het water bij Alkmaar gevonden. Daar zoekt de politie nu weer.

Gerard P. zit vast voor de moord op de Portugese Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Hagenaar van nog een moord, mogelijk in Den Haag of Amsterdam. Het slachtoffer zou een prostituee zijn, het is niet bekend of het om een man of een vrouw gaat.

Vermoedelijk gaat het om een prostituee die al jaren vermist is, en mogelijk slachtoffer is geworden van P. Het OM en de politie willen niets kwijt over de zaak. Er wordt in het water bij Alkmaar gezocht, 'omdat P. daar het lichaam van Maria dumpte,' verklaart de politie.





Koffer met beton

De politie zoekt met duikers en met een bootje op het water bij Starnmeer, tussen Alkmaar en Zaandam. Het lichaam van Maria werd op 16 november in het Noord-Hollandse recreatiegebied gevonden, na 'uitgebreid recherchewerk van de politie.' Het lichaam zat in een koffer verzwaard met beton.