Heb jij spannende toekomstplannen? Koop een strip- en paaldansclub

DEN HAAG - Ooit begonnen door Kim Holland in 2000 als Club Live, heet de bekendste en enige stripclub van Den Haag en omgeving al een tijdje 'Breeze'. Het is één van de weinig bedrijven die een vergunning heeft voor 'erotisch entertainment', zoals dat in vakjargon heet. De club staat al een tijdje te koop. Wachtend op een nieuwe eigenaar met spannende plannen.

Halverwege 2016 werd de zaak aanvankelijk heropend als discotheek, maar een paar maanden later werd er 'gewoon' weer naar lievelust gestript, gepaaldanst en gelapdancet. 'De klanten bleven daarvoor komen', zegt mede-eigenaresse Jeanette Breemer tegen Omroep West.

'Het loopt bijna weer als vanouds. Maar we horen nog vaak dat mensen niet weten dat we het oude concept terug hebben.' In 2016 werd de zaak ook flink verbouwd. 'We kregen een hele nieuwe vloer en nog betere geluidsisolatie', zegt Breemer. Zij en haar partner verkopen de zaak omdat ze na dertien jaar 'toe zijn aan een nieuwe uitdaging.'



Hitsige Duitsers

Het publiek dat hun zaak trekt is gevarieerd. 'Dit Paasweekend hadden we heel veel Duitsers. Die gaan dan een weekendje weg en willen dan de combinatie van strand en een beetje erotiek. We merken dat het seizoen al weer begonnen is.' Ook komen er opvallend veel Belgen en mensen uit de Achterhoek

En dan gaat het niet alleen om mannen: 'Nee, ook vrouwen willen tijdens hun vrijgezellenfeestje wel iets spannends, behalve pottenbakken. Daarom hebben we ook mannelijke strippers, voor de dames.' In totaal zijn er vijf mannen op afroep beschikbaar die zich, begeleid door gejoel van opgewonden dames, van hun kleren ontdoen. 'Dat vinden ze hilarisch, want mannelijke strippers zijn meestal moeilijk te krijgen.'



Erotisch entertainment

Voor de heren zijn er sowieso elke avond zes of zeven vrouwelijke strippers aanwezig, vertelt Jeanette Breemer. Als het een beetje meezit, binnenkort niet meer onder haar verantwoordelijkheid. 'De club staat nu een klein jaar te koop', vertelt ze. Maar een opvolger vinden is blijkbaar lastig. 'En toch is het een goed concept. Deze combinatie van discotheek en erotisch entertainment vind je nergens. Het is ook echt een aanwinst voor Scheveningen.'

De vrijgezellenparty's zijn goed voor de lokale economie, zegt de eigenaresse. 'Die boeken ook een hotel, ze gaan langs bij Crazy Piano's, gaan op de powerboat... Die komen echt voor een heel weekend naar Scheveningen.'



Gedroomde opvolgers

Hoe zij haar opvolgers voor ogen ziet? 'Het liefst een stel. De vrouw regelt de dames, de man doet het zakelijke deel', zegt ze. 'Al hoeft dat natuurlijk niet zo verdeeld te zijn.' En verder is een beetje feeling met horeca volgens haar wel handig. 'En je moet ook stressbestending en vrouwvriendelijk zijn.'

Maar je krijgt er dan ook wel een hoop voor terug: 'We maken hier zoveel leuke dingen mee. Elk weekend is weer anders.' Het leukste? 'De klanten. We kunnen daar echt boeken over schrijven, over wat voor grappige dingen we meemaken.'



Voetenfetisj

Een beetje aangespoord, wil ze alvast wel een klein boekje opendoen. 'Die jongen die met zijn vrijgezellenfeest verkleed was als turtle. Met zo'n schild op zijn rug. Toen hij naar de wc moest bleef hij hangen tussen de klapdeuren. Zijn schild zat vast', schatert de uitbaatster.

En wat te denken van de vrijgezelle feestganger die door zijn vrienden in een mankini - bekend van Borat - was gehesen? Ook apart: de mannen met een voetenfetisj. 'Die betalen grof geld om champagne over een blote voet te mogen gieten. Ja, je maakt hier heel veel mee.'



The return of Kim Holland?

De club werd dus ooit begonnen door Kim Holland, de bekende Haagse pornodiva. Maar een terugkeer zit er niet in, vertrouwt ze Omroep West toe. 'Ik heb daar een prima horeca avontuur gehad. Maar één is meer dan genoeg.' En: 'Daarvoor ben ik niet in de wieg gelegd. Meer voor hele andere dingen', giechelt ze.

Wel ziet ze nog steeds mogelijkheden in het pand. 'Het is een mooie plek en je kunt er veel mee doen. En er zijn ook zat meisjes die houden van paaldansen, die vinden dat enorm leuk. Dat moeten ze lekker doen.' Holland hoopt dat er onder een nieuwe eigenaar niet te veel verandert. 'Ik hoop wel dat het een ondeugende bestemming houdt, dan kom ik gauw op bezoek', zo klinkt het.