Wandelen langs onbekende pareltjes van Den Haag: 'Dit is andere koek!' Ballhaus leidt Omroep West-verslaggever Renate Sonneveld rondt | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een stadswandeling langs het Vredespaleis en Het Binnenhof in Den Haag, dat kennen we wel. Maar nu zijn er ook wandelroutes langs de pareltjes in bijna alle uithoeken en stadsdelen van de Hofstad. Hagenaar Ferry Ballhaus stippelde deze wandelingen vrijwillig uit. Ze staan op zijn website wandelenindenhaag.nl. Omroep West liep een stukje mee.

Het is 'liefdewerk oud-papier'. Zonder oog op een flinke winst zette wandelfanaat Ballhaus meerdere routes uit door diverse wijken van Den Haag, Rijswijk, Westland en Voorburg-Leidschendam. 'Het leek mij leuk om eens niet door het centrum te lopen, maar door alle woonwijken van Den Haag met de stukjes groen en de bijzondere architectuur.' Van aparte bouwstijlen in de wijk Segbroek, wandel je ineens door een bosrijk gebied: 'Dit is andere koek!', lacht de wandelfan. 'We lopen door een mooi stukje groen, voor vele waarschijnlijk onbekend. Je zou niet zeggen dat je nu midden in de stad loopt.'

Werk voor de boeg Ferry Ballhaus is echter nog niet klaar met het uitzetten van de verschillende wandelingen. 'Er zitten wel nog wat gaten', geeft hij toe. Volgens hem valt er in de randgemeenten nog veel te halen en moeten 'de vinexwijken sowieso nog.' Ballhaus is wel trots op zijn stad en op de routes die nu te bewandelen zijn. 'We zijn een groene stad, daar kom je tijdens het wandelen wel achter.'