Wordt burgemeester Liesbeth Spies van Alphen de beste burgemeester ter wereld?

ALPHEN AAN DEN RIJN - Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn is genomineerd voor de titel World Mayor 2018. Samen met 42 andere vrouwelijke burgemeesters uit 27 verschillende landen maakt ze kans op de prijs.

Spies staat op de zogeheten longlist van de City Mayors Foundation. Deze zomer wordt een shortlist opgesteld, waarna een kleiner aantal genomineerden overblijft. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan vrouwelijke burgemeesters die buitengewone bijdragen hebben geleverd aan hun gemeenschap en een voorbeeld zijn voor andere burgemeesters.

De nominatie kwam voor Spies als een grote verrassing. 'Het is enorm leuk om mee op te staan,' vertelt de Alphense burgemeester in het programma Muijs in de Morgen op Radio West. 'Ik wil degene die mij genomineerd heeft dan ook hartelijk bedanken.'



'Mooi lijstje'

'Het is natuurlijk een verkiezing met een knipoog, ik kan me niet voorstellen dat veel Alphenaren wakker liggen van deze nominatie. Maar het is een mooi lijstje waar je graag tussen staat. En als je houdt van de stad waar je burgemeester van mag zijn, en dat is bij mij in Alphen het geval, dan hoef je er niet zoveel voor in te nemen om dat vak met veel toewijding en plezier te proberen uit te oefenen.'

Vrouwelijke collega-burgemeesters reageren enthousiast op Spies' nominatie. 'Hartstikke leuk voor Liesbeth Spies dat ze genomineerd is, dat is haar van harte gegund,' zegt de Haagse burgemeester Pauline Krikke. 'Ik wens haar veel succes!'



'Van harte gegund'

Daar sluit burgemeester Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp zich bij aan. 'Ik ben heel enthousiast over burgemeester Liesbeth Spies. Ze is een sterke, goede bestuurder die op een prettige manier vasthoudend optreedt. Deze mooie nominatie is haar van harte gegund.'

Naast Spies zijn onder andere de burgemeesters van Montreal (Canada), Barcelona (Spanje), Las Vegas (Verenigde Staten) en Sydney (Australië) genomineerd. Begin 2019 wordt de prijs uitgereikt.

